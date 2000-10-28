Проект "Новое имя" дал возможность узнать талантливых иркутян 14:52, 29 декабря 2017 г.



Талантам нужно помогать. Под таким девизом в эфире нашей программы прошел проект "Новое имя". Мы старались рассказать широкой публике о творческих коллективах и исполнителях, которые творят и ищут популярности в Иркутске. Рубрика вызвала настоящий ажиотаж среди творческих людей. В нашу редакцию поступили десятки заявок на участие. О победителях и будущих звездах расскажем далее.

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Иркутск - город талантливых людей. Особенно хорошо это видно по результатам нашего конкурса. Нам подали десятки заявок. В основном это музыкальные группы и певцы. Но есть театральные коллективы, поэты, хореографические студии. Каждый участник со своей неподражаемой манерой и пытается создать что-то уникальное.

Константин Ларионов, группа "Happy Juzz": Это попытка сделать добрый диско-хаус. Просто популярную танцевальную музыку, которую можно вытащить из гаража, из подъезда и дать людям послушать в нормальных условиях, в нормальной обработке, ну и с приятным содержанием.

Каждый из наших участников буквально живет своим творчеством. Совмещает любимое дело с работой или учебой. Кстати, среди юных дарований и 9-летняя школьница, которая поразит любого своими вокальными данными, и неподражаемый 13-летний гитарист, который освоил игру на инструменте самостоятельно и уже пишет серьезную музыку.

Макс Остроумов, гитарист: Летом на каникулах я очень много занимался, я на улицу почти не уходил. Я где-то часов 6 занимаюсь, потому что мне охота играть. Я бы спать не ложился, я бы играл. Но мне не давали этого делать. А вот сейчас вот я хожу в школу. Мне это не дает времени.

Финальный этап – голосование - проходил одну неделю. Свои голоса за понравившихся исполнителей оставили полторы тысячи телезрителей. В итоге тройка лидеров сформировалась следующим образом: третье место - группа "Happy Juzz", на втором - юный гитарист Макс Остроумов, ну а победителем стала необычная рок-группа "Гиперборея".

Амир Амайрех, группа "Гиперборея": Список жанров в 2-3 раза больше количества песен, потому что мы экспериментируем с любыми жанрами. У нас есть и металл-хардроковые пести, у нас есть и инди-рок, и фолк-мотивы.

Ну и, конечно, осуществить такой масштабный проект мы не могли без дополнительной помощи.

Лев Пилявин, директор творческого пространства "Артосфера": Вечерами здесь постоянно происходит, скажем так, движение из музыкантов. Много музыкантов собирается, приходит репетировать, общается между собой. Что очень благоприятно сказывается на их развитии. То есть очень много талантливых, которые здесь вполне могут найти свою аудиторию.

Борис Рожанский, партнер проекта, генеральный директор "Asia music": Нужно давать площадки, давать возможность, давать профессиональное оборудование, профессиональный свет. Где-то в другом месте за это нужно платить, им это все не по карману. А здесь, получается, у них появилась такая возможность.

Свой новогодний подарок подготовили и мы. Итак, главная новость: в следующем году проект "Новое имя" продолжится. А значит, будут новые сюжеты, интересные группы, необычные исполнители. Ну и, конечно, у каждого таланта обязательно найдутся свои поклонники.