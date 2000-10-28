"Будь моей мамой": 7 детей в этом году обрели семью 14:46, 29 декабря 2017 г.



Мы изо всех сил стараемся помочь детям, оставшимся без попечения родителей. И сегодня мы в гостях у Ромы, которого показывали в июне 2017-го. Новый 2018-й год Рома встречает уже вместе с мамой у себя дома.

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Марина Щербакова - многодетная мама. Рома - шестой приемный ребенок в большой семье. Родные дети выросли и уехали из маминого дома. Но в нем и теперь раздаются детский смех и царят любовь и уют. Рома и в детском доме был всеобщим любимцем: ласковый, жизнерадостный, общительный. А в семье его нежность, жизнелюбие и любознательность стали еще заметнее. За четыре месяца, проведенных с мамой, Рома вырос на 6 сантиметров, стал сильнее и счастливее. В его жизни теперь есть самый главный человек.

В этом году программа "Будь моей мамой" рассказала о 20 мальчиках и девочках без попечения родителей. Мы вместе готовили десерты, рисовали акварелью, катались на собачьих упряжках, познавали чудеса науки, проводили эксперименты, отправлялись в рейд с полицейскими, прыгали на батутах, учились быть артистами, летчиками, музыкантами. Но самое главное - делились мечтами, в которых у всех были мама и папа, дом и любовь, уют и семья.

Мы от всей души желаем исполнения детских заветных желаний. Пусть это случится, пока в них еще живет вера в чудо. Пусть они взрослеют в окружении любящих и мудрых людей. Так уже случилось с семью героями сюжетов, вышедших в эфир в этом году. Свою очаровательную улыбку родителям дарит Даша - девочка-солнце, покорившая добротой и искренностью. Непоседливый Илья, который путешествовал по миру оптических иллюзий. А Ваня теперь стряпает пирожные маме и папе. Голубые глаза Владика теперь смотрят на мир счастливее - он тоже дома. Как и годовалый Егор.

За три года, что наша программа выходит в новом формате, семью обрели 48 детей. Дома Лева, который мечтает стать машинистом поезда. Сбылось желание Коли - нашего будущего артиста. Творческая Кристина тоже в семье. Скромная и обаятельная Таня обрела родителей. И самый добрый и смелый мальчишка Егор сейчас танцует у домашней новогодней елки. А еще в семье Марина, Вова, Даша и Никита. И наши юные повара - три родных брата Костя, Илья и Максим. Это детское счастье - счастье и для нашей программы. Мы говорим спасибо всем, кто участвовал в съемках проекта "Будь моей мамой". Давал мастер-классы, учил, проводил экскурсии, делился теплом, обнимал, желал счастья нашим маленьким героям. И самое главное - спасибо людям, сумевшим принять неродных детей, не испугавшихся трудностей, подаривших им любовь, которой им так не хватало. "Бояться нечего, просто нужно принять их как своих детей и все. Они такие же дети, только ни бедные, несчастные, потому что их бросили. От того, что мы их берем, они нам становятся родными и, самое главное, счастливыми", - сказала Марина Щербакова, приемная мама.