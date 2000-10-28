Неравнодушные жители области весь год помогали спасать жизни детей 14:40, 29 декабря 2017 г.



Весь год мы рассказывали вам о маленьких жителях Иркутской области, которым требовалась помощь. В рубрику попали десятки историй, которые не смогли оставить равнодушными. Помощь собирали для детей с сахарным диабетом, сложными генетическими, онкологическими заболеваниями, серьезными поражениями головного мозга, опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Все они получили необходимое лечение. Ходить, видеть, слышать, чувствовать и жить этим детям помогали вы - наши зрители.

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Несладкая болезнь. Так можно назвать сахарный диабет. В Иркутской области этим сложным эндокринным заболеванием страдают более 500 детей. Почти год с таким диагнозом живет Мавлон Иващенко. Алеша Сидоров страдает сахарным диабетом уже больше четырех лет. А Яна Клеменьева - с раннего детства. Сейчас девочке 12. Благодаря вашим SMS всем этим детям заказали инсулиновые помпы и расходные материалы.

Когда нельзя упускать время. Это о детях с поражениями головного мозга и ДЦП. Про такие диагнозы мы рассказывали не раз. Про Диму Гомзякова, который мечтает научиться ходить. Про Виталика Арбузова, которому каждое движение причиняет боль. Про Марину Коженкому со сложным генетическим заболеванием, которое поражает клетки кожи и нервную систему. Деньги были необходимы на лечение в Московском институте инновационных технологии. А Маше Мерляновой из поселка Залари удалось приобрести дорогостоящий препарат для контроля эпилепсии.

А еще благодаря вам с новой силой забились два маленьких сердца. У Арюны Цыбиковой был дефект межпредсердечной перегородки. На собранные "Русфондом" средства для нее приобрели окклюдер, который заменил недостающий клапан. А это Соня Гончарова. Летом этого года иркутские кардиохирурги провели девочке эндовасеулярную операцию. То есть через кровеносный сосуд ввели заплаточку нужного размера. Приобрести дорогостоящую спираль помогли вы. И теперь сердце маленькой Сони работает без сбоев. "Все прошло успешно. Ребенок активный бегает. Я очень доволен своим маленьким пупсиком. Спасибо вам, весь наш Иркутск! Я очень вас люблю!" – сказал Антон Гончаров, папа Сони.