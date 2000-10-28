Иркутяне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь 14:34, 29 декабря 2017 г.



Материальные ценности зачастую уходят на второй план, когда речь идет о по-настоящему важных вещах. Здоровье, мир в доме, успехи близких, теплые вечера в дружеской компании, приключения и путешествия. Каким был 2017 для иркутян? Какие события запомнились в уходящем году? И, наконец, какое желание загадали Деду Морозу на год грядущий? Мы спросили у горожан.

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- У детей заслуги в спорте, к нам приезжала олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева, мы посетили мастер-класс, было очень сложно туда попасть, но мы добились. Младший ребенок пошел в детский сад, у нас новые эмоции. Какие желания загадали? Развиваться, не стоять на месте.

- Всегда каждый год для себя по-своему всегда хороший. Самое главное, чтобы был мир на Земле. Чтобы было очень много удачи, чтобы всем было очень хорошо.

- Внуки радуют, главное, нынче лето было очень жаркое, мы загорали, накупались. Здоровья всем, счастья.

- Все было хорошо, но самое яркое событие - внучка пошла в первый класс. Какое желание загадали? Пока еще не загадывала, еще время не наступило.

- В Таиланд в этом году летали, когда здесь холодно было, но мы и зиму любим, снежок, тепло, с внучками гуляю, в отпуске я. Что загадали? Я загадала куклу. А я желаю всем здоровья.

- Старший сын у нас занимается боксом, успешно, получил первый разряд по боксу.

- Дети учатся, радуют нас, мы в Иркутске довольно неплохо живем, по сравнению с другими городами. Желание? Я загадала, чтобы было все хорошо.

- Сдала зачет по геодезии, съездила отдохнуть на Байкал и встретила нужных людей в своей жизни. Желание? Быть счастливой.

- Я получила предложение выйти замуж, съездила на море отдохнуть, там получила предложение само собой, сдала сессию, год очень хороший.

- Ходил на теплоходе по Байкалу, очень много прошел, на севере был. Желание? Здоровье нашей нации, девственность нашей природы сохранить, пускай он тоже об этом позаботится.