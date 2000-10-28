Меньше тратить и больше откладывать призывают экономисты 14:29, 29 декабря 2017 г.



И хотя президент России в следующем году ждет от правительства работы над снижением уровня бедности в стране, хорошо известно: спасение утопающих все же в руках самих утопающих. Какие изменения цен принес нам год уходящий и чего ждать от наступающего?

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Год назад экономисты предрекали: 2017-й будет "нулевым", то есть не произойдет ни роста, ни резкого ухудшения. В общем, так и оказалось. По крайней мере, если говорить о колебаниях мировых валют. В январе страна радовалась: доллар упал ниже 60 рублей, евро стоил 63. Февраль и март продолжили вдохновлять россиян: все ниже, ниже и ниже стремились курсы. Многим это давало надежду на выход из затянувшегося кризиса. Кульминацией стал апрель. Доллар - 56, евро - 60 рублей. Потом начался рост, и в конце года доллар оказался почти на старте - 58 рублей, а вот евро сильно скакнул вверх и сейчас на 10 рублей больше американца. В ближайшее время аналитики укрепления российской валюты не прогнозируют: сказывается ожидание новых санкций. "Ряд возмущающих факторов, которые могут повлиять на рубль. Это 29 января, когда американцы публично опубликуют отчет по всем миллионерам и миллиардерам: у кого, где и сколько в Америке, за рубежом. Второе серьезное ожидание - это какую программу объявит президент. Лучше жить с резервами. Резервы лучше поднять с 10 до 20%. Потому что год неопределенный", - сообщил Виктор Чебунин, кандидат экономических наук.



Инфляцию в следующем году Центробанк прогнозирует на уровне 4%. В 2017-м она была рекордно низкой - около 2,5%. Но радоваться рано. Цены не растут, потому что люди не тратят. Реальные доходы населения снизились, величина банкротств за этот год почти достигла исторического рекорда. Только по официальной статистике 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Впрочем, несмотря на все, Минэкономразвития России в 2018 ждет от экономики страны умеренного роста. А самые оптимистичные из негосударственных аналитиков предрекают: хуже стать не должно. Ну а рядовых граждан могут порадовать выплаты за рождение первенца с начала 2018 года и налоговая амнистия.