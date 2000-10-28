Что ждет нас в новом году – прогноз от астролога 14:25, 29 декабря 2017 г.



2018-й готовит нам немало сюрпризов. Астрологи говорят, что наступающий год будет неоднозначным.

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Больше всех повезет Скорпионам. Они прекрасно себя чувствуют, и им будет все удаваться. Улыбнется удача Ракам и Рыбам. Все прекрасно будет и у Дев. А Козерогам звезды рекомендуют не поддаваться панике и все тщательно планировать. У Тельцов начинается время перемен, но они к ним не готовы, так как любят стабильность. Для Близнецов, Весов и Водолеев год будет средним. У огненных знаков будут и возможности, и время для работы над собой. "Смысл этого года заключается в том, что все люди должны стремиться больше работать, больше экономить. Больше стараться зарабатывать денег. Потому что заработать деньги легким путем не удастся. Это точно! Самодисциплина, порядок. Это очень важно. И вот фон такой, знаете, когда придется где-то что-то потерпеть. У кого-то могут даже депрессии развиться. Но это не распространяется на все сферы. Например, браки заключаться будут. Потому что это год укрепления отношений", - рассказала Людмила Шмидт, астролог.

Астрологи не рекомендуют рисковать деньгами и вкладывать их очень осторожно. Что касается путешествий, то новогоднюю ночь хорошо встречать в поездке. Вообще можно смело отправляться в дорогу до 12 января. Для отпуска подойдут июль и конец года. Удачными в течение всего 2018-го будут служебные командировки.