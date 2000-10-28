Год Собаки принесет гармонию, стабильность, умиротворение и спокойствие 14:21, 29 декабря 2017 г.



Год желтой Собаки обязательно сложится удачно и для России, и для каждого отдельного человека. В этом уверен замечательный пес по кличке Сэм. И сегодня он расскажет нам, что же представляют собой собаки такого удивительного теплого цвета.

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В целом, этот год должен принести всем нам гармонию, стабильность, умиротворение и спокойствие. Кстати, зачастую все это способны подарить именно собаки, особенно желтые или хотя бы рыжие. Говорят, что рыжие животные приносят счастье. И Лиза Славина с этим согласна. Ее бельгийская овчарка малинуа по кличке Бэйн вместе с хозяйкой укрепляет спортивную славу страны. Елизавета стала чемпионом России по спортивной дрессировке. "Рыжие собаки очень яркие, одним своим видом они поднимают настроение. К тому же они очень энергичные, с ними можно активно гулять, бегать, и у своих владельцев они энергию вырабатывают", - говорит Елизавета Славина, чемпион России по спортивной дрессировке.

Бэйн большой любитель побегать. Он не столько желтый пес, сколько темно-рыжий, но все равно он символ наступающего года и передает окружающим просьбу быть активнее в новом году, побольше двигаться, заниматься спортом, сохранять здоровье. Малинуа всем своим видом говорит: движение - это жизнь.

Маленький рыжий той-терьер Муня, обещает всем, кому это нужно, крепкую семью, искреннюю любовь и уютный дом. Ради того, чтобы сообщить об этом зрителям, Муня надел новый бант, который на самом деле своими руками сшил для него известный иркутский радиоведущий Александр Белотелов. Он и рассказал историю появления Муни в доме: "Дети выросли, и мы с женой остались одни. Внуков приводят редко, стало тоскливо. И вот я однажды шел по улице, увидел в коробках возле рынка продавали котят, щенков. И их в коробке много сидело, все палевые, один рыженький. И я, как увидел его, понял: мой. И мы с первого взгляда друг к другу прикипели".

Муня не любит оставаться дома один и очень радуется, когда хозяева приходят с работы и играют с ним. Но не всем повезло попасть в дружную семью. Рыжий малыш Тиша громкого происхождения не имеет, на улице остался с мальства, пока живет на передержке. "Это Тихон, ему почти 2,5 месяца, у него завтра первая прививка, он активный, веселый, любознательный мальчик. Он ищет своих хозяев, которые будут о нем заботиться и любить его", - сказала Анна Быкова.

Тиша толстопузый, толстолапый, и даже морда у него обещает благополучие наступающему году. Тихон надеется, что он понравится хорошим людям и станет для них талисманом на счастье. Ведь хорошие люди достойны счастья. Эти три маленькие истории рассказал во время прогулки Сэм, шотландская овчарка. Когда-то он тоже жил в приюте, но потом все изменилось. Он уверен: каждая собака должна быть чья- то. Особенно рыжая.