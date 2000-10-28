70 тысяч литров паленого алкоголя изъяли полицейские в Приангарье 18:49, 28 декабря 2017 г.



Производство и продажа суррогата были налажены масштабно, теневой бизнес действовал сразу в нескольких городах региона. На криминальной карте значились Иркутск, Братск, Шелехов, Саянск, Железногорск и Черемхово.

Для операции по одновременному задержанию криминальной структуры пришлось привлечь 300 полицейских. Обыскали десятки помещений, изъяли около ста тысяч бутылок контрафакта. "Полностью раскрыта подпольная сеть по реализации алкогольных напитков, в которую входили по меньшей мере 50 различных магазинов, расположенных в различных районах региона, преимущественно на севере Иркутской области", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Удалось выяснить: алкоголь хотели сбыть именно на новогодних праздниках. Сейчас установили 13 подозреваемых в нелегальном бизнесе. Шестерых поместили под стражу на время следствия. Им грозит до 6 лет тюрьмы. Всего сеть насчитывала 50 точек реализации продукции.