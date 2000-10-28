13 тысяч детей родились в этом году в Иркутске 17:53, 28 декабря 2017 г.



Иркутск стал больше на 13 тысяч человек. Столько детей родилось в столице региона в этом году. Большинство из них появились на свет в городском перинатальном центре. Всего же за четыре года работы в новом корпусе зарегистрировали 37,5 тысяч младенцев.

Уходящий год в Иркутске проходил под знаком семьи. В завершении 2017-го глава города Дмитрий Бердников вручил новорожденным первые документы. Торжественную церемонию провели для двух семей, которые дождались в конце декабря пополнения. "Пусть ваши дети растут счастливыми, пусть они станут свидетелями того, какой красивый город Иркутск им достанется в наследство. Сохраняют его, преумножают все то, что мы сегодня - люди старшего поколения - делаем", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Бум рождаемости начался в Иркутске около 10 лет назад. Молодые пары все чаще стали вступать в брак - в этом году их восемь тысяч - и охотнее заводить детей. А чтобы все маленькие иркутяне получили дошкольное образование, в областном центре строят новые садики. Сейчас работы в самом разгаре на улице Байкальская и в районе станции "Батарейная". Эти заведения смогут принять по 110 воспитанников. Кроме того, в 2018-м планируют приступить к возведению детского сада на улице Академика Бурденко.