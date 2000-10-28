Еще один планетарий появится в Иркутске в 2018 году 16:12, 28 декабря 2017 г.



Планетарий планируют открыть на базе 19-й школы. Помещение диаметром 11 метров сможет вмещать сразу до 70 посетителей. Кроме того, в начале следующего года иркутские ученые презентуют учебное пособие по астрономии для школьников. Этот предмет снова ввели в общеобразовательную программу.

Подводя итоги 2017-го, ученые рассказывают: в числе прочих событий были и интересные экспедиции. Например, иркутянам удалось увидеть полное солнечное затмение в Америке. А сейчас наши специалисты готовятся к приемке нового оборудования. На астрофизическом полигоне ИГУ установят телескопы с мощной оптикой, которая позволит увидеть гораздо больше, чем раньше. "60-сантиметровых пока еще нигде нет, первый будет именно у нас, в Тункинской долине. Я когда был в Москве, профессор МГУ говорил, что условия для наблюдения у нас самые лучшие. Поэтому и идут на то, чтобы поставить телескоп именно у нас. Я думаю, что он даст много открытий", - сообщил Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ.

В 2018-м астрономы ждут пять затмений и солнечных, и лунных. Первое из них можно будет увидеть уже в конце января.