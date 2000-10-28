Иркутский аэропорт принял двухмиллионного за этот год пассажира 16:02, 28 декабря 2017 г.



Рекорд для иркутского аэропорта. Сегодня утром воздушная гавань приняла двухмиллионного за этот год пассажира. Рубеж преодолели впервые за всю современную историю предприятия. Например, в прошлом году этот показатель лишь ненамного превышал отметку в 1 миллион 700 тысяч человек.

Юбилейным пассажиром этого года стал иркутянин, который вылетал на отдых в Санкт-Петербург. Ему вручили сертификат на годовое обслуживание в vip-зале аэропорта. Кроме того, иркутянин может рассчитывать на перелет любым рейсом маршрутной сети перевозчика. Такую возможность предоставила авиакомпания, на чей рейс и зарегистрировался юбилейный пассажир. "В чем еще важность? В том, что расширение площадей наших, строительство новых сооружений, целый ряд других мероприятий, которые позволили нам увеличить количество пассажиров, завершились первым серьезным результатом", - подчеркнул Александр Рябикин, генеральный директор АО "Международный аэропорт Иркутск".

Чтобы знать, сколько человек принимает аэропорт, электронные системы ежедневно и круглосуточно подсчитывают пассажиропоток. Отметку в два миллиона преодолели еще и за счет того, что за год стало больше международных рейсов.