Каждая третья елка в Иркутске продается с нарушением закона 15:55, 28 декабря 2017 г.



500 рублей за метр. Это цена самого главного новогоднего украшения - живой елки. При условии, что себестоимость дерева для торговцев в десятки раз меньше. А порой она достается им и вовсе бесплатно. Правда, уже с нарушением закона. О колючих ценах и серых елях наш следующий материал.

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Традиция ставить живую елку на Новый год - одна из самых старых. Спрос в последние дни декабря растет, появляется и предложение. Причем не всегда легальное. Отличить законную лесную красавицу от серой можно только по документам. А они на праздничную продукцию есть далеко не у всех. С каждого деревца нарушитель зарабатывает от 500 рублей и более в зависимости от высоты новогоднего атрибута. По словам одного из продавцов, рубят ели по Голоустненскому тракту.

По официальным данным администрации Иркутска, в городе действует 35 легальных елочных базаров. Их распределили равномерно между округами. Мы проехали по некоторым из указанных на сайте адресов, но нигде не нашли елок. А вот нелегальные торговые точки попадаются регулярно. На этой, возле Чайки, документы на деревья есть. Но разрешения на торговлю власти не выдавали. Еще один нелегальный елочный базар находится всего в нескольких метрах от здания администрации Свердловского округа. Место оживленное и прибыльное.

По данным городской администрации, каждая третья елка в Иркутске продается с нарушением закона. Либо там, где торговать этими деревьями нельзя, либо ее срубили без разрешения. Тогда меры может принять только полиция. "Если вы сомневаетесь в том, законно ли действует тот или иной базар, вы, во-первых, можете подойти к продавцу и попросить у него копию договора, заключенного с администрацией города. Если такая копия договора на месте отсутствует, тогда можно обратиться в отдел контроля нашего департамента по телефону 52-01-22, и, соответственно, специалисты выедут на место и привлекут виновных лиц к ответственности", - сказал Алексей Бельский, замначальника отдела торговли и общественного питания администрации г.Иркутска.

В этом случае предприниматель заплатит штраф от 4 до 7 тысяч рублей. Но вряд ли это сравнится с доходом, который он получит в дни праздничного ажиотажа.