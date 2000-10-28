Все больше иркутян приобщаются к экожизни 15:48, 28 декабря 2017 г.



Мода на экологичность. Все чаще мы слышим об органических продуктах и здоровом питании, эко-материалах. Бережное отношение к природе превращается в некий тренд. Коснулся он и Иркутска. В областном центре есть не только экокафе или экодома. Есть даже те, кто решил начать с себя. И сортирует мусор дома.

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Собирать пакеты из-под молока, баночки из-под сметаны, различать пластик по маркировке для Лилии Фурман теперь не составляет труда. Самое главное было начать. Один раз поняв, сколько неразлагающегося мусора она отправляет на свалку, Лилия решила: дома будет сортировать, а потом увозить накопленное на переработку. "Самым сложным было организовать место в доме. То на кухне, то на балконе. И вот я поняла, что если я сегодня не найду место для мусора в моем доме, то завтра я и мои дети, может быть, не сможем найти место на этой земле среди мусора", - считает Лилия Фурман.

Чтобы заполнить эти три сумки, у Лилии Фурман в среднем уходит месяц. Пакеты к пакетам. В отдельную сумку стекло. Еще жестяные банки и бумага. Все это Лилия увозит в пункт приема вторсырья. Таких в Иркутске около двух десятков. Найти их несложно. На сайте Гринпис существует даже специальная карта. На ней указаны все пункты с пометками, где какой пластик принимают, где стекло, а где батарейки или старую бытовую технику.

Селекция мусора - основное направление деятельности этого предприятия. Раздельным сбором занимаются уже около 15 лет. Одного только стекла в месяц у них может проходить до двух тысяч тонн. Банки, магазины, рестораны - все они клиенты фирмы. Предприятие заключает договор и вывозит мусор к себе на склад, сортируют, а после отправляют на перерабатывающие заводы. Например, на картонный в Уссурийске. Подобных в Иркутске нет. Да они и не нужны, рассказывает Константин. Действующие в других регионах России заводы сегодня работают в половину мощности. Есть у фирмы социальный проект. К проблеме селективного сбора пытаются привлечь общество. Устанавливают контейнеры для разного мусора на площадках в жилых массивах. Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужна поддержка властей, делится предприниматель. "Эта проблема считается сугубо нашей. Что мы как единственные исполнители должны каким-то чудесным образом все это сделать. Ноль финансирования. Для того чтобы произвести раздельный сбор, чтобы мусор вывезти, упаковать, отправить на переработку, нужно финансирование. Пока оно нулевое. Мы только на собственных ресурсах", - говорит Константин Снегирев, руководитель компании по заготовке и переработке вторсырья.

ЭКО-просвещение. Светлана Хаирова свой экоблог ведет уже больше года. В instagram девушка подробно рассказывает, что сортировать, как различать, куда везти. И таких блогов в иркутском сегменте не один и не два. Авторы не только просвещают, но и задают новые тенденции. Например, ходить в магазины с экосумками. А вот яблоки можно складывать не в пакет, а в многоразовую фруктовку. "Это единственное, что работает. Как с воспитанием детей. Ты не можешь сказать: делай так. Ты можешь только показать. И, возможно, они будут повторять за тобой. Это такая мягкая пропаганда. Чем больше людей узнают, тем больше шансов, что они задумаются. И все чаще люди пишут: "А мы теперь тоже сдаем!", - рассказывает Светлана Хаирова, экоблогер.

А в этом магазине продают только органические продукты. То есть выращенные в природных условиях, не обработанные химией. Сыродавленное масло, экологически чистые злаки, только полезные сладости. Частые клиенты - спортсмены и молодые мамы. То есть те, кто в первую очередь волнуется и за собственное здоровье, и за здоровье близких. "Вдохновляет, когда хорошие отзывы от людей идут, когда довольные мамочки уходят, когда довольные пожилые люди говорят: это тот хлеб, который мы ели в детстве. Натуральное конопляное, льняное масло - вкус помнят его", - говорит Светлана Лундина, руководитель сети экомагазинов.

Экоеда, экоткани, экодома - это уже своеобразный образ жизни. И, похоже, приставку "эко" люди начинают использовать не ради моды, а пользы для.