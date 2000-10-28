Пять медалей привезли спортсмены Приангарья с чемпионата и первенства Сибири по самбо 14:24, 28 декабря 2017 г.



Соревнования прошли в Красноярске. За победу боролись более тысячи участников. Сборная Иркутской области положила в свою копилку одну золотую и четыре бронзовых медали.

По спортивному самбо в своей весовой категории первое место занял Георгий Шемазашвили. На третью ступень пьедестала поднялись Софья Манзя и Сыймык Пахыров. Еще одна бронза у Николая Агафонова. Иван Гулин стал третьим по боевому самбо. Он и Георгий Шемазашвили по итогам соревнований прошли отбор на чемпионат России, который состоится в марте в Хабаровске.