Братчанин Евгений Воскресенский завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по санному спорту
14:22, 28 декабря 2017 г.
Золото в финальном этапе Кубка России. С таким результатом финишировал братчанин Евгений Воскресенский в Красной поляне. Соревнования прошли с 20 по 24 декабря.
Евгений - воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова. Еще одна спортсменка той же школы стала бронзовым призером всероссийских состязаний "Юношеский кубок". Снежана Лысакова выступала в одноместных санях. Турнир также прошел в поселке Красная поляна Краснодарского края.