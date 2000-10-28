"Рождественский подарок": Саша и Тимофей мечтают о кролике и Томе 14:19, 28 декабря 2017 г.



До Нового года осталось всего 4 дня. Мы продолжаем проект "Рождественский подарок". В наших сюжетах мы рассказываем о приемных семьях. Дети, которые обрели мам и пап, поделятся своими желаниями, которые загадают Деду Морозу. Кстати, в роли помощника волшебного Дедушки может выступить любой желающий телезритель.

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Семья Прокофьевых большая и дружная. Ольга и Игорь воспитывают трех замечательных детей. Шесть лет назад пара решила взять ребенка из детского дома. "У меня трое детей. Старший в лицее учится. Тимоша у нас на домашнем обучении и младшая дочка в санаторной школе-интернате учится. Шесть лет назад хотели дочь, появилась у нас дочь. Потом сына. Появился Тимошка", - рассказывает Ольга Прокофьева, мама Саши и Тимофея.

Саша – маленькая мечтательница. Девочка занимается плаванием, поет, танцует, много рисует, любит животных и в будущем планирует стать дрессировщицей. Тимофей, несмотря на особенности развития, занимается спортом. Мальчишка много бегает, участвует в различных соревнованиях, в которых получает призовые места. Дети с энтузиазмом наряжают елку, делятся своими желаниями и готовятся к встрече с Дедом Морозом. Специально к празднику Саша выучила песню в подарок сказочному старцу. "Я верю в Деда Мороза. И я верю в Деда Мороза. Я хочу себе большого кролика. Серого цвета, светящегося. А я Тома говорящего. Игрушку", - говорят Саша и Тимофей.

В жизни Саши и Тимофея много чудес. В самый волшебный праздник в году дети верят, что мечты сбываются. Каждый неравнодушный зритель может выступить в роли Деда Мороза и исполнить заветное желание.