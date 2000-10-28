"Тальцы" готовятся встретить гостей на Новый год и на январские каникулы 14:18, 28 декабря 2017 г.



Новогодние каникулы на свежем воздухе, с веселыми играми и сибирским колоритом. В "Тальцах" готовятся встретить гостей на Новый год и на январские каникулы. Что приготовили ценители русских традиций? Об этом расскажем в следующем материале.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Дед Мороз на качелях, снеговик, бегущий к детям с новогодней елкой. От открыток, которые на зимние праздники дарили в советское время, веет теплом и уютом. Сегодня поздравления на бумаге практически ушли в прошлое, но стали частью истории, о которой всегда приятно вспомнить. "Новый год в далеком прошлом" - тематика выставки, которая открылась в "Тальцах". На ней же поделки детей, их представления о том, как отмечали праздник мальчишки и девчонки много лет назад. Какая из этих работ лучшая, будут решать уже посетители музея. Здесь есть даже специальная урна для голосований. "Каждый год, проводя вот этот конкурс, мы столкнулись с тем, что мы не можем определиться, какая же работа лучше, потому что все для нас кажутся идеальными. Поэтому в этом году мы все решили отдать в руки наших посетителей. Со 2 по 8 число те, кто посетит наш музей, может проголосовать за лучшую поделку и рисунок прямо здесь, в церковно-приходской школе", - говорит Елена Стрекалина, заведующая экспозиционным отделом архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

По традиции музей украсили снежные фигуры - бабалаечник и персонажи из сказок, в числе которых золотая рыбка. Возможно, она тоже поможет сбыться новогодним желаниям. Для веселья на свежем воздухе будут проводить активные игры, а также традиционно можно с ветерком прокатиться с горок на быстрых шкурах. "Ребятишек будут снежные фигуры встречать, горки, баба Яга, Дед Мороз со Снегурочкой. Вообще Дед Мороз у нас все время работает, а в Новый год их будет даже два. Один на кошовке катать, а другой в резиденции сидеть будет. Ну а уже со 2 января мы ждем наших дорогих иркутян и гостей. Мы все подготовились", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

А еще в волшебное новогоднее время можно будет поездить на настоящих кованых санях из прошлого. Их совершенно случайно обнаружили в районе Большой речки. Сани XIX века привезли в музей и отреставрировали.