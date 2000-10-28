Помещение для 17-й поликлиники в микрорайоне Союз выкупили 14:17, 28 декабря 2017 г.



Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат Госдумы Сергей Тен. Проблема обострилась после того, как сменился собственник помещения. Он попросил в ближайшие 3 месяца освободить территорию.

Жители микрорайона объявили сбор подписей под обращением к властям. 15 миллионов рублей выделили из областного бюджета по госпрограмме развития здравоохранения Иркутской области. Сейчас идет передача технической документации. Решают вопрос об оплате долга по арендной плате за помещение. Он составляет около 300 тысяч рублей. Погасить его планируют до конца января.