Спасатели отмечают свой профессиональный праздник 16:59, 27 декабря 2017 г.



Они первыми приходят на помощь. Спасатели отмечают сегодня свой профессиональный праздник. 2017 год для всех аварийных служб Иркутской области был непростым. Восемь чрезвычайных ситуаций. 700 спасательных операций. Среди них были и уникальные. Как работают экстренные службы? Сколько минут им нужно, чтобы собраться на вызов и какие вещи они обязательно берут с собой? Об этом спасатели рассказали программе "Новости".

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Каждый выезд не похож на предыдущий. Но в этой машине есть все необходимое на все случаи. Вот костюм для спасения пострадавших на воде. Надевать его приходиться прямо по ходу движения. Спасатели приноровились делать это всего за пару минут. А здесь хранится теплая одежда, чтобы укутать тех, кто замерз. Отряд экстренного реагирования готов к любым ситуациям: ДТП, провалы под лед, поиски человека в горах. "Служба готова работать автономно от 3 суток до недели. Мы стремимся делать запас, чтобы у нас были продукты, запас по выживанию, по материальным средствам, чтобы инструменты все у нас были в готовности. Звонок прозвучал, ребята, час. Все, вы должны быть на работе", - говорит Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГБУ "ПСС Иркутской области".

А отправить этих спасателей могут в любую точку области, а то и за ее пределы. Поисково-спасательная служба Иркутской области - это семь отрядов по всему региону. Они боролись с чередой пожаров весной этого года. Разбирали завалы после взрыва в Усть-Куте. Доставали вертолет со дна Братского водохранилища. Они всегда начеку и всегда готовы прийти на помощь. Работа спасателей - это призвание, а не должность. Ведь на эту службу приходят из других профессий. "В какой-то момент карьера и кабинетная работа просто надоели. В то же самое время я всегда, еще с университета, занимался разными видами активности, которые сейчас принято называть экстремальными. И, в общем-то, выбор не стоял. Работа очень разнообразная и всегда непредсказуемая. Этим она и держит. Очень сильно", - делится Андрей Майснер, спасатель 3 класса.

В свой профессиональный праздник спасатели, как всегда, на работе. Это даже вдвойне приятнее, говорит дежурная смена. Впереди новогодние праздники. Для кого-то это отдых. А для спасателей самая горячая пора.