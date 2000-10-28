Они первыми приходят на помощь. Спасатели отмечают сегодня свой профессиональный праздник. 2017 год для всех аварийных служб Иркутской области был непростым. Восемь чрезвычайных ситуаций. 700 спасательных операций. Среди них были и уникальные. Как работают экстренные службы? Сколько минут им нужно, чтобы собраться на вызов и какие вещи они обязательно берут с собой? Об этом спасатели рассказали программе "Новости".
Каждый выезд не похож на предыдущий. Но в этой машине есть все необходимое на все случаи. Вот костюм для спасения пострадавших на воде. Надевать его приходиться прямо по ходу движения. Спасатели приноровились делать это всего за пару минут. А здесь хранится теплая одежда, чтобы укутать тех, кто замерз. Отряд экстренного реагирования готов к любым ситуациям: ДТП, провалы под лед, поиски человека в горах. "Служба готова работать автономно от 3 суток до недели. Мы стремимся делать запас, чтобы у нас были продукты, запас по выживанию, по материальным средствам, чтобы инструменты все у нас были в готовности. Звонок прозвучал, ребята, час. Все, вы должны быть на работе", - говорит Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГБУ "ПСС Иркутской области".
А отправить этих спасателей могут в любую точку области, а то и за ее пределы. Поисково-спасательная служба Иркутской области - это семь отрядов по всему региону. Они боролись с чередой пожаров весной этого года. Разбирали завалы после взрыва в Усть-Куте. Доставали вертолет со дна Братского водохранилища. Они всегда начеку и всегда готовы прийти на помощь. Работа спасателей - это призвание, а не должность. Ведь на эту службу приходят из других профессий. "В какой-то момент карьера и кабинетная работа просто надоели. В то же самое время я всегда, еще с университета, занимался разными видами активности, которые сейчас принято называть экстремальными. И, в общем-то, выбор не стоял. Работа очень разнообразная и всегда непредсказуемая. Этим она и держит. Очень сильно", - делится Андрей Майснер, спасатель 3 класса.
В свой профессиональный праздник спасатели, как всегда, на работе. Это даже вдвойне приятнее, говорит дежурная смена. Впереди новогодние праздники. Для кого-то это отдых. А для спасателей самая горячая пора.