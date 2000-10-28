Краеведческий музей, артефакты: хранители музейных ценностей 16:19, 27 декабря 2017 г.



История на расстоянии вытянутой руки. Иркутский краеведческий музей обладает уникальным наследием: в его фондах хранятся около 600 тысяч экспонатов. Некоторым из них мы посвятили цикл сюжетов. И сегодня завершаем историческую рубрику "235 артефактов".

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Проект "235 артефактов" Иркутского областного краеведческого музея завершился. Целый год в нашей программе мы рассказывали вам о самых интересных экспонатах с удивительной судьбой и историей. А сегодня пришло время рассказать о людях, которые хранят эти артефакты.

У этой профессии волшебное название - хранитель. И к нему смело можно прибавить "ангел". Они находят время для каждого из тысяч артефактов. Не просто хранят их, но собирают, исследуют, каталогизируют, следят, нужна ли экспонату реставрация. Каждый артефакт - часть государственного музейного фонда России. И ответственность за них несет тоже хранитель.

Юлия уже 10 лет работает в хранении драгоценных металлов. Здесь за семью замками она каждый день изучает биографию своих бесценных подопечных. Откуда они? Из чего и кем сделаны? И какую роль сыграли в истории? Например, проводит экспресс-анализ, чтобы узнать, драгоценный или обычный это металл. "Раствор наносим на натиры, буквально достаточно одной капли. И даем время. И специальной бумагой мы снимаем излишки раствора. Что происходит? След остался оранжевый. А там, где я проводила натир перстнем, осталось темное пятно", - комментирует Юлия Киселева, хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

А это значит, что набор серебряный, а перстень из простого металла. И его место в соседнем хранилище - во владениях Светланы Малиновцевой. Она искренне переживает за каждый экспонат и с волнением отдает на выставки. Есть у Светланы и свои любимчики. Шикарная коллекция поддужных колокольчиков - символов русской тройки. Десятки старинных самоваров. И легендарное каслинское литьё. "У нас очень ответственная работа. Мы должны сохранить для следующего поколения эту всю красоту. Я очень люблю коллекцию каслинского литья. Коллекцию любишь тогда, когда ты узнаешь ее историю, когда ты плотно соприкасаешься с каким-то предметом. И тогда ты эту коллекцию, конечно, любишь. Ну я люблю любой предмет в этом хранении", - делится Светлана Малиновцева, хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

Всего в музее 10 хранилищ. Их названия как из фантастической книги. "Хранители по виду материала. Есть хранитель металла, есть хранитель живописи, графики, есть хранитель фарфора, ткани, стекла, керамики, есть хранитель археологии, есть хранитель кожи, дерева. Это в принципе такое благодарное занятие - всегда образовываться, что-то узнавать. Ты читаешь умные книжки, ты рассматриваешь прекрасный предмет, который никто и в руки-то не возьмет, еще и руками трогать нельзя, как мы говорим в музее. А мы это можем, и мы этим гордимся", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

Получается, музей - это целое царство. Но, чтобы увидеть сокровища, не нужно уезжать за тридевять земель. Достаточно прийти в Иркутский краеведческий, где люди работают с любовью и по призванию. На этих плечах держится и хранится история огромного Сибирского края.