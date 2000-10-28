Сотрудники ГИБДД поздравляли и вручали подарки автолюбителям Иркутска 15:02, 27 декабря 2017 г.



Патруль Деда Мороза. Главный волшебник Нового года проверил, как иркутские автолюбители соблюдают правила дорожного движения. Штрафов и наказаний не выписывал. Зато раздавал подарки и поздравления. На пути необычного инспектора встретилась и съемочная группа программы "Новости".

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Такой усиленный состав дорожной инспекции сразу вызывал улыбку автовладельцев. "Я увидела Деда Мороза и поняла, что будет приятное что-то", - сказала авлюбительница.

Вместе с инспекторами на дороги вышли и зимние волшебники - Дед Мороз и Снегурочка. И останавливали в этот раз не нарушителей, а наоборот, самых дисциплинированных водителей. Учитывали все: соблюдается ли скоростной режим, пристегнут ли ремень безопасности.

Штрафов и наказаний патрульные сегодня не выписывали. Зато раздавали подарки и поздравления с наступающим Новым годом. Ну и, конечно, наставления об ответственном поведении в дни предстоящих праздников. "Мы советуем всем иркутянам в этом году соблюдать правила дорожного движения. Родителям, которые перевозят своих детей в транспортных средствах, обязательно использовать детские ремни и детские удерживающие устройства, потому что сейчас, в новогодние дни, деток повезут на новогодние мероприятия", - призвала Светлана Роднина, руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Сувениры новогодний патруль дарил тоже необычные - с эмблемой Госавтоинспекции. Подарки получили более ста иркутских водителей. Акцию организовали сотрудники ГИБДД и Всероссийского общества автомобилистов. Получил подарки от зимнего волшебника и водитель медиахолдинга "АС Байкал ТВ".