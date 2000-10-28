"Иркут" обыграл на выезде "Университет-Югру" 14:29, 27 декабря 2017 г.



Баскетболисты "Иркута" обыграли на выезде действующих чемпионов суперлиги-1 - команду "Университет-Югра". С первых минут преимущество было у гостей. Отличился Алимджан Федюшин. Когда цифры на табло показывали 0:10, хозяева взяли тайм-аут.

После чего ошибки в обороне уже совершали "черно-оранжевые". Итог стартовой четверти - 21:16 в пользу Сургута. Впрочем, иркутяне и не думали уступать. К большому перерыву счет стал равным - 36:36. Следующая четверть завершилась с перевесом всего в одно очку в пользу сургутян. Когда закончилось основное время, счет снова стал равным. В дополнительных пятиминутках "Иркут" вышел вперед. Итог встречи с "Университетом-Югрой" - 84:91. Следующую игру "Иркут" проведет 29 декабря в Новосибирске.