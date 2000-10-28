"Байкал-Энергия" разгромила "Сибсельмаш" – 10:3 14:27, 27 декабря 2017 г.



Новый тренер и громкая победа. "Байкал-Энергия" не оставила камня на камне от новосибирского "Сибсельмаша". Счет игры говорит сам за себя: финальные цифры на табло - 10:3.

Уже к пятой минуте встречи иркутяне вели со счетом 2:0. А на 12-й минуте случилось страшное: грубый фол допустил голкипер гостей Игорь Долгополов. Он буквально снес Тимофея Безносова, который выходил к воротам один на один. За грубость вратаря удалили до конца игры. О характере травмы нашего нападающего пока ничего неизвестно. Дальше игра пошла буквально в одни ворота. В итоге впечатляющую статистику сделал Александр Егорычев, он забил шесть мячей. Руслан Тремаскин отличился дважды, по разу Артем Фероян и Павел Дубовик.

Николай Кадакин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия": Были ошибки и в обороне, были ошибки и в атаке. То есть это неточные передачи, недоигранные моменты. Конечно, качество льда где-то, может быть, сказалось во втором тайме. И усталость игроков, потому что, если сказать честно, команда находится не в очень хорошей кондиции. Самое главное для нас было сегодня победить, чтобы ребята психологически раскрепостились.

Олег Чубинский, главный тренер ХК "Сибсельмаш": Мы, конечно, знали, что ребята выйдут агрессивные на этот матч, "Байкал". Предупреждали свою команду. Но мы вышли, и у нас не получилось что-либо ей противопоставить. Мы получили удаление, и, конечно, в меньшинстве всю игру играть тяжело.

Следующая игра "Байкал-Энергии" тоже будет домашней. Соперником иркутян станет "Уральский трубник". Пока наши хоккеисты на седьмом месте в турнирной таблице с 20 очками.