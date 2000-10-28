Таксиста, который спас застрявшего в дверях автобуса школьника, наградили 14:22, 27 декабря 2017 г.



Мужчину отметили ценным подарком и поблагодарили за самоотверженный поступок. Он не пожалел собственную машину и буквально взял на таран автобус, в дверях которого застрял ребенок. К этому моменту школьник проехал таким образом несколько сотен метров. А водитель общественного транспорта не только не заметил этого, он никак не реагировал на сигналы других автолюбителей.

"Смотрю, сзади что-то болтается. Я сначала подумал: тряпка. Когда уже мимо проехал, там ребенок висит. Хорошо, слева никого не было. Я газ нажал и моргаю, сигналю, никакой реакции нет. Мне пришлось немного влево, чтобы ему как-то загородить, чтобы он дальше не уехал. Пусть у меня машина будет бита, но чтобы он не уехал", - рассказал Азамжон Жалилов, водитель такси.

Ребенок получил ушиб предплечья и сейчас лечится дома. В отношении невнимательного водителя маршрутки и автопредприятия следственный комитет проводит доследственную проверку.