На 50 тысяч рублей увеличилась сумма страховых выплат в случае ДТП с оформлением по европротоколу 18:51, 26 декабря 2017 г.



Дополнительные 50 тысяч рублей. На столько увеличилась сумма страховых выплат в России в случае автомобильной аварии с оформлением по европротоколу. Закон приняла Госдума страны и одобрил Совет Федерации, осталось дождаться положительной резолюции президента.

Основных изменений два. Кроме увеличения суммы до ста тысяч, это еще и согласие водителей - кто виноват в ДТП. Теперь оно необязательно. Правда, если место аварии тщательно зафиксировано на фото и данные об этом переданы в систему ОСАГО. При этом программное обеспечение должно быть интегрировано с Единой системой идентификации. Остальные условия остались прежними: участники - не больше двух автомобилей, отсутствие любых пострадавших либо вреда другому имуществу, кроме машин. "Конечно, у нас еще многие водители не привыкли оформлять ДТП по европротоколу, многие стараются перестраховываться, но сейчас у нас в Иркутске практика сложилась такая, что ГИБДД в принципе не выезжает на ДТП с участием двух машин и при отсутствии пострадавших", - сказал Алексей Шабанов, председатель Союза автомобилистов Сибири.

Дополнительные условия могут еще больше напугать водителей, считают специалисты. Так что аварийные комиссары без работы не останутся. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 июня 2018 года.