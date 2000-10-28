6 тысяч рублей потратят жители Иркутской области на новогодний стол 18:30, 26 декабря 2017 г.



Такие данные приводит Росстат. Эта сумма из расчета на семью из четырех человек. В список продуктов, помимо алкоголя и соков, включили хлеб, свежие овощи, некоторые консервы. Но львиную долю продовольственных трат займут мясо, колбасы, сыр и традиционная в таких случаях красная икра. Про мандарины тоже не забыли. Мы поинтересовались у жителей Иркутска, сколько они планируют потратить на угощения.

- На новогодний стол у меня заранее было многое закуплено, поэтому конкретно в декабре я потрачу от силы 2-3 тысячи.

- Ну тысяч 25, наверное, у меня уйдет, у меня семья большая, всем подарки надо и на стол надо приготовить. Ну как всегда салат "Оливье", к нему продукты надо. Рыба на столе обязательно должна быть, ну и шампанское, это традиция такая. Ну и сладости, внуки есть.

- Ну, я даже не знаю, я думаю, тысяч пять, не меньше, потому что цены такие, я думаю, в любом случае меньше не получится. Лично я всегда читаю, какой будет приходящий год и какие блюда должны быть на столе. Например, в этом году - год Собаки. Исключить нужно рыбные блюда, никакой рыбы, никакой икры, должно быть на столе побольше мяса.

- Традиционно готовлю "Оливье", хочу в духовке приготовить курицу с картошкой, бутерброды.

- Тысяч пять, наверное. Рыба, салаты, шампанское.

- На новогодний стол? Я думаю, наверное, тысяч 10. Естественно, салаты будут традиционные, как во всех семьях. Обязательно фруктовое ассорти, чтобы было побольше фруктов, зелень. Мясное. Шампанское, естественно.

- На новогодний стол только меньше семи не получится. Как обычно запечем свининку или говядину, уже купили рыбу, икру красную, выйдет не меньше 7 тысяч.

- Около 10 тысяч, наверное. Мы готовим суп и нарын. Это блюда обычные мусульманские.