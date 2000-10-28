Фейерверк только с безопасных участков. В Иркутске подготовили 30 площадок, где можно запускать салют. Они есть в каждом городском округе. В центре это бульвар Гагарина возле памятника Александру III, сквер Кирова возле главной елки, остров Юность. Площадка у ледокола "Ангара" в микрорайоне Солнечный также в разрешенном списке. В других районах салюты безопасно запускать с пустырей, скверов или стадионов.
Ленинский округ:
ул. Ярославского, 268 (стадион школы №40);
Образцова, 19 (стадион «Локомотив»);
Севастопольская, 216 А (сквер у КДЦ «Россия»);
Авиастроителей, 4 А (стадион «Зенит»);
Авиастроителей, 47 А (парк «Комсомольский»);
Воровского, 12 (дом детского творчества №5).
На территории Октябрьского округа определены пять площадок:
у ледокола Ангара в микрорайоне Солнечный;
Верхняя Набережная, 10 (у ТРК «Комсомолл»);
Байкальская (между домами 21, 213, 215, 217, 249, 221);
Советская (стадион (ИВВАИУ);
бульвар Постышева (за кафе «Мзиури»).
12 площадок будут работать в Свердловском округе:
Синюшина Гора — пустырь у стадиона «Рекорд»;
Синюшина Гора — пустырь у въезда на ОАО «Масложиркомбинат»;
Маршала Конева — пустырь у школы №28;
Первомайский — пустырь у школы №6;
Первомайский — пустырь у школы №35;
Университетский — пустырь у ООТ «Гуманитарный центр»;
Академгородок — стадион у школы №24;
поселок Энергетиков — сквер между домами ул. Геологов, 8 и Академическая, 11;
Приморский — пустырь у залива Якоби;
Юбилейный — стадион у дома Юбилейный, 50;
Юбилейный — стадион у дома Юбилейный, 101;
Ершовский — пустырь напротив института ВНИИФТРИ;
Правобережный округ:
бульвар Гагарина, возле памятника Александру Третьему.
остров Юность, 5/2;
Цесовская Набережная, 4;
Нижняя Набережная, возле памятника основателям Иркутска;
площадь Декабристов;
предместье Марата возле памятника адмиралу Колчаку;
Сквер Кирова, возле елки.