В Иркутске подготовили 30 площадок для безопасного запуска фейерверков 17:36, 26 декабря 2017 г.



Фейерверк только с безопасных участков. В Иркутске подготовили 30 площадок, где можно запускать салют. Они есть в каждом городском округе. В центре это бульвар Гагарина возле памятника Александру III, сквер Кирова возле главной елки, остров Юность. Площадка у ледокола "Ангара" в микрорайоне Солнечный также в разрешенном списке. В других районах салюты безопасно запускать с пустырей, скверов или стадионов.

Ленинский округ:

ул. Ярославского, 268 (стадион школы №40);

Образцова, 19 (стадион «Локомотив»);

Севастопольская, 216 А (сквер у КДЦ «Россия»);

Авиастроителей, 4 А (стадион «Зенит»);

Авиастроителей, 47 А (парк «Комсомольский»);

Воровского, 12 (дом детского творчества №5).

На территории Октябрьского округа определены пять площадок:

у ледокола Ангара в микрорайоне Солнечный;

Верхняя Набережная, 10 (у ТРК «Комсомолл»);

Байкальская (между домами 21, 213, 215, 217, 249, 221);

Советская (стадион (ИВВАИУ);

бульвар Постышева (за кафе «Мзиури»).

12 площадок будут работать в Свердловском округе:

Синюшина Гора — пустырь у стадиона «Рекорд»;

Синюшина Гора — пустырь у въезда на ОАО «Масложиркомбинат»;

Маршала Конева — пустырь у школы №28;

Первомайский — пустырь у школы №6;

Первомайский — пустырь у школы №35;

Университетский — пустырь у ООТ «Гуманитарный центр»;

Академгородок — стадион у школы №24;

поселок Энергетиков — сквер между домами ул. Геологов, 8 и Академическая, 11;

Приморский — пустырь у залива Якоби;

Юбилейный — стадион у дома Юбилейный, 50;

Юбилейный — стадион у дома Юбилейный, 101;

Ершовский — пустырь напротив института ВНИИФТРИ;

Правобережный округ:

бульвар Гагарина, возле памятника Александру Третьему.

остров Юность, 5/2;

Цесовская Набережная, 4;

Нижняя Набережная, возле памятника основателям Иркутска;

площадь Декабристов;

предместье Марата возле памятника адмиралу Колчаку;

Сквер Кирова, возле елки.