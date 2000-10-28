Иркутская модель разделась, защищая елки 17:32, 26 декабря 2017 г.



Защитила елки, не щадя живота своего в буквальном смысле слова. Эпатажная иркутская модель Лиана Клевцова в очередной раз разделась. На этот раз, чтобы призвать людей не рубить живые новогодние деревья. Причем фотосессия прошла не в студии, а на природе. По сугробам отчаянная девушка ходит в чем мать родила, ее стойкости позавидует бывалый морж.

Лиана Клевцова активно использует свое тело в пропаганде вечных ценностей и привлечении внимания к социальным проблемам. Одна из последних ее акций касалась пассажирских перевозок в Иркутске и цен на бензин.