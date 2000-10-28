Сибиряки стали выбирать более дорогие подарки к Новому году 17:30, 26 декабря 2017 г.



Часы, ювелирные украшения, смартфоны, люксовая косметика и бытовая техника. Эти товары сибиряки чаще всего выбирают в качестве подарков. Причем охотнее покупки делают через интернет. По сравнению с прошлым годом онлайн-покупки выросли в 10 раз.

Также аналитики говорят, что в сейчас сибиряки стали выбирать более дорогие подарки к Новому году. Как сообщает "Телеинформ", средний чек за ювелирку и бижутерию составил почти семь тысяч рублей. На сувениры люди готовы потратить до трех тысяч, на косметику и парфюмерию примерно столько же.