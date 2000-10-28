Надземный переход через улицу Боткина в Иркутске сдадут после Нового года 17:28, 26 декабря 2017 г.



Изначально объект планировали доделать к середине декабря. Но сроки передвинули из-за ошибок в проекте. Когда теперь откроют пешеходный мост и на каком этапе строительство? Расскажем в следующем материале.

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Здесь всегда пробки и всегда непросто перейти дорогу. Особенно в те дни, когда на ближайшем стадионе проходят игры. Остановка "Курорт "Ангара" на улице Боткина. Разгрузить проблемный участок получится после того, как надземный переход введут в эксплуатацию. Пиковая нагрузка на мост по расчетам составит около тысячи человек в час. В их числе маломобильные группы населения. Для них установят специальные подъемники. Но по факту сейчас на месте есть только основные опоры. "Задержка возникла по следующей причине: в процессе строительстве объекта в проектной документации были выявлены недочеты технического плана, что потребовало корректировки проектной документации. Это повлияло на увеличение срока строительства. Работы выполнены примерно на 70%. Мы планируем закончить в следующем году, в начале года. Сейчас сроки уточняются", - сообщил Александр Ким, и.о. председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска.

Строительство на улице Боткина началось в конце октября. Стоимость объекта - 21 миллион рублей. Около трех миллионов вложил город. 18 миллионов рублей предусмотрели в областном бюджете. Сегодня представители министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области отправились на объект, чтобы проверить, как идут работы. "Видно, что готовность очень большая, работы ведутся полным ходом. Даны замечания подрядчику по технике безопасности на объекте, это все будет учтено им. И мы в случае, если они до 1 февраля нам гарантируют сдачу, естественно, обещаем, что деньги оставшиеся будут предоставлены в короткие сроки", - сказал Евгений Липатов, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Сейчас на объекте работают 15 человек. Но уже скоро понадобятся дополнительные силы: машинисты, стропальщики, сварщики. Горожанам нужно быть готовыми к тому, что движение на участке будут перекрывать по ночам, когда приступят к монтажу пролетных балок.