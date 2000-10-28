В Братске нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой помощи 17:21, 26 декабря 2017 г.



Фельдшер скорой помощи в Братске приехала на вызов для оказания помощи местному жителю и сама попала в больницу. У мужчины медики диагностировали резаную рану запястья. В помещении находились трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них во время подготовки к медицинской эвакуации при выходе из дома толкнул фельдшера бригады скорой помощи. Женщина упала и ударилась головой. Нападавший задержан, сейчас он в полиции. Ведется доследственая проверка по факту нападения на медработника. Женщина проходит обследование в больнице.