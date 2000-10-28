Потерявшаяся в канун Нового года собака ищет своих хозяев 16:24, 26 декабря 2017 г.



Одна на морозе и совсем бездомная. У шарпея по кличке Шери были все шансы погибнуть декабрьским вечером. И тогда собака сама пошла к тем, кто занимается устройством жизни братьев наших меньших. Рыжий символ будущего года не ошибся с выбором. Но ей все еще нужна помощь.

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Спасение от мороза надо брать в свои лапы, подумала рыжая собака и решила, что лучшей судьбой для нее будет найти своего человека. Когда-то у нее были хозяева, но теперь собака одна. Нелегко шарпею с короткой шерстью на улице. И Шери, так пока зовут рыжую красавицу, пошла своим путем. "Я позавчера поехала на заправку рядом с приютом, открыла дверь машины, и ко мне запрыгнул вот такой вот замечательный шарпей. Невозможно равнодушной пройти, забрали сюда, но, к сожалению, у нас холодный приют. Собака мерзнет. Мы ей купили комбинезон, но все равно", - говорит Ирина Верещагина, основатель фонда помощи животным "Ной".

Шери - так собаку назвали временно. До тех пор, пока не найдется в Иркутске ее хозяин. Возможно, она просто потерялась. В фонде помощи животным "Ной" в поселке Мамоны ждут возможности отдать ее или в теплую передержку, или к любящим людям. Ведь Шери не просто шарпей, она символ наступающего года - Желтой Собаки. И она готова принести счастье в дом своим будущим хозяевам.

А в фонде "Ной", тем временем, кипит работа. 300 собак прошли через приют за год. Сначала казалось, что с таким объемом невозможно справиться. Но глаза боятся, а помощь бездомным животным отложить на потом нельзя. "На конец года мы стабилизировались, и у нас на остатках 180 собак, а 200 мы пристроили, они в теплых домах живут. Также мы провели 18 акций по защите окружающей среды и защите животных", - сообщил Александр Камошин, основатель фонда помощи животным "Ной".

Волонтеры занимаются стерилизацией собак не только в приюте, но и просвещают горожан о необходимости этих действий. Самому "Ною" тоже нужна помощь: очень не хватает печки, чтобы готовить обед для животных. Но главное, чего они желают своим подопечным и жителям Иркутска, не покупай себе друга, возьми собаку! И в дом вместе с праздником придет тепло и искренняя любовь.

Телефон фонда "Ной" 8 (902) 568 60 19.