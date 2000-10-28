Иркутские школьники стали участниками телепроекта "Дети на льду. Звезды" 14:28, 26 декабря 2017 г.



Выступления в Москве перед десятками камер, а главное, перед именитым жюри. Взрослая ответственность и детский восторг - впечатлениями юные звезды поделились со съемочной группой программы "Новости".

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Оттачивать мастерство на каждом занятии. Воспитанники Артема Скобельцына вошли в историю федерального телевизионного проекта "Дети на льду. Звезды". Почти из двух тысяч желающих стать участником шоу выбрали 42 претендента. Иркутянка Анастасия Каменяр вошла в полуфинал. "Были очень хорошие, радостные впечатления, потому что я встретилась с Татьяной Анатольевной Тарасовой, со всеми знаменитостями, которых мы смотрим по ТВ, а мы их видели вживую. Не каждому ребенку это возможно", - рассказала Анастасия Каменяр, участница проекта "Дети на льду. Звезды".

Севастьян Антонюк пошел дальше. Он стал финалистом. Правда, с дополнительными переживаниями. Сева выбыл из проекта, но зрители СМС-голосованием вернули его в телешоу. В финале Севастьян выступил под музыку из балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Говорит, что эта была одна из самых сложных для него постановок. К тому же в жюри Илья Авербух, Татьяна Тарасова.

Фигурным катанием мальчик занимается с шести лет. Ежедневные тренировки. Иногда дважды в день. Но когда дело - любимое, и труд в радость. "Это самый красивый спорт. Мне очень нравится. У меня два хороших тренера, постоянная поддержка мамы. Правда, иногда она ругается, ну да ладно", - делится Севастьян Антонюк, финалист проекта "Дети на льду. Звезды".

Сегодня юных фигуристов поблагодарил министр спорта Иркутской области Илья Резник. Первые победы, они особенные, способные вдохновлять и верить, что главное достижение еще впереди.