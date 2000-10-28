Мусор с берега Ушаковки пообещали вывезти до нового года 14:24, 26 декабря 2017 г.



В Иркутске завалили строительным мусором берег реки Ушаковки. В середине декабря неизвестные на КамАЗах стали выгружать бытовые отходы, доски и бетонные плиты с металлическими штырями. Местные жители бьют тревогу. Завалы мусора угрожают водоохранной зоне в пади Грязнуха.

Павел Линейцев, местный житель: Это как минимум по весне пойдут неприятные запахи от нее, так как есть и бытовой мусор в этом мусоре, и по весне пожароопасно это будет, ветер получается ровненько с севера на наш микрорайон. Обращались в администрацию района письменно. Но ответа пока не было. Абсолютно никаких ответов внятных нет.

Елена Торохова, заместитель главы Правобережного округа управления ЖКХ: Мы на сегодняшний день заключили контракт по вывозу всех несанкционированных свалок, в том числе на улице Баррикад, как раз в районе реки Ушаковка. То есть эта свалка будет вывезена, а тех кто нарушает правила благоустройства и устраивает эти несанкционированные свалки, безусловно, к ним будут приняты меры административного характера.

Штраф за незаконный вывоз мусора достигает 50 тысяч рублей. Представители администрации ведут проверку и обещают найти виновных. Местных жителей заверили: весь мусор с берега реки Ушаковка будет вывезен до нового года.