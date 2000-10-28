Ангарский маршрут №15 незаконный 14:21, 26 декабря 2017 г.



Как нам пояснили сегодня в ассоциации перевозчиков города Ангарска, маршрут номер 15, по которому курсировал тот самый злополучный автобус, незаконный. Перевозчики не имеют права обслуживать пассажиров по данному направлению, поскольку дорога, по которой ходят автобусы 15-го маршрута, нуждается в ремонте.

Проведут его только в следующем году. На эти цели уже выделили 23 миллиона рублей. А пока на этой дороге нет ни обочин, ни освещения, ни остановок. "Такого маршрута нет. Он никем не согласован. Это самовольное желание двух предпринимателей осуществлять, я прямо говорю, незаконную предпринимательскую деятельность. Администрация Ангарского городского округа неоднократно обращалась в прокуратуру, службу дорожного надзора с требованием отреагировать на ситуацию", - заявил Владимир Хмыльников, руководитель пресс-службы Ангарского городского союза автотранспортников.