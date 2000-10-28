Водитель маршрутки, протащивший по улицам Ангарска 7-летнего ребенка, заявил, что не видел его 14:18, 26 декабря 2017 г.



Несколько сотен метров протащила 7-летнего школьника по улицам Ангарска маршрутка. Ребенок застрял в дверях, когда выходил из салона автобуса.

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"Бабушка, она выходила вот так вот, а ребенок был за сиденьями, то есть маленький. Надо было ему первым выйти, я бы ее хоть голову видел. А я думал она одна, ребенка даже не видно было" - неловкие оправдания банальной спешки, которая могла закончиться трагедией. Не заметил, зажал и как между делом протащил ребенка около полутора километров по улицам Ангарска. В пять часов дня автобус остановился на остановке "Современник", из салона стали выходить пожилая женщина и ее внук. Как только пенсионерка оказалась на улице, водитель закрыл двери и начал движение. "Мальчик или девочка была под сиденьем. Ее не было видно. Она вышла, я двери закрыл, и еще такая темень была, что не видно было его. А машины сзади меня едут, сигналят, фарами моргают. Я думал: или обогнать хочет или что, просто понять не мог", - говорит водитель автобуса.

На самом деле другие водители просто пытались остановить невнимательного маршрутчика. Ради интереса, посмотрим путь, который проделал автобус. Выходили бабушка и ребенок на остановке "Современик", затем автобус проехал по улице Энгельса, пересек Енисейскую, выехал на Алешина, где его взял на абордаж водитель такси. "Я выехал, увидел и за ним гонялся и моргал, и сигналил - бесполезно. Здесь кое-как остановил. У меня пассажир был. Когда я остановился, он еще хотел меня обогнать. Пассажир выскочил, а он мне в дверь", - рассказывает таксист.

Все это время ребенок буквально висел в дверях транспорта. Он явно родился в рубашке. Врачи диагностировали ушиб предплечья и увезли пострадавшего в больницу. Сейчас полиция разбирается в причинах невнимательности водителя автобуса. "Водитель автобуса ПАЗ 15 маршрута не убедился в безопасности при высадке пассажиров, закрыл дверь, при этом защемил руку 7-летнему ребенку. Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка. Также решается вопрос о поощрении водителя такси, который оказал содействие сотрудникам ГИБДД", - сообщил Валерий Кириллов, старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России по г.Ангарску.

Кстати, водителю такси на одном из СТО Ангарска пообещали сделать ремонт. Бесплатно.