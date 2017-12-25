В Ангарске маршрутка протащила 8-летнего ребенка несколько десятков метров 21:04, 25 декабря 2017 г.



По словам очевидцев, ЧП произошло сегодня днем. Автобус остановился на одной из городских остановок, из него вышли бабушка с внуком. Но ребенок не успел покинуть салон, его зажало дверьми. Бабушка попыталась докричаться до водителя, но он не слышал криков пожилой женщины. В итоге маршрутка проехала несколько перекрестков, остановить общественный транспорт удалось только таксисту, который буквально протаранил автобус. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. О состоянии ребенка пока ничего неизвестно.