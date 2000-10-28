В Заксобрании области наградили победителей конкурса "Новогодняя открытка-2018" 18:29, 25 декабря 2017 г.



В Иркутске подвели итоги конкурса на самое трогательное и искреннее поздравление с самым светлым и полным чудес праздником - Новым годом.

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Третьеклассник Иван не просто получает сегодня гран-при конкурса новогодних открыток, его работа как самая лучшая пойдет в массы: ее распечатают тиражом три тысячи штук и разошлют с поздравлениями. Создавать новогоднее настроение мама помогала мама. "Мама вырезала звездочки, я их не очень люблю делать", - признался Иван Бахарев, обладатель гран-при конкурса новогодней открытки.

А вот Деда Мороза любят все дети. Он и пришел поздравить победителей, за стихи щедро дарил конфеты.

Дипломами и призами победителей награждает инициатор праздника - вице-спикер областного парламента Андрей Лабыгин. По его словам, определить лучших жюри было не просто, все открытки по-настоящему оригинальны и трогательны. "Я рад, что творчество у нас в городе прогрессирует, и замечательно, что эту процедуру провели в зале Законодательного собрания, помимо торжественности и новогоднего настроения, это еще и замечательная акция, которой мы показываем, как работают наши органы власти", - сказал Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области.

На конкурс школьники Ленинского и Свердловского округов прислали больше 120 работ. Сегодня все они на выставке в фойе зала заседаний Законодательного собрания. В 2018-м конкурс обещают продолжить.