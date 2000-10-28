Дом литераторов открыли после реставрации в Иркутске 18:24, 25 декабря 2017 г.



Вернулись в историческую атмосферу за творческой. Дом литераторов открыли после реставрации в Иркутске. Вековую усадьбу Бревнова восстанавливали около двух лет. В помощь строителям и архитекторам были чертежи начала XIX века.

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"Здесь мы проводим планерки, совещания, а если нам необходимо с большим количеством людей, то мы переходим в конференц-зал, здесь стоит большой стол, в том числе, привлекаем читателей, чтобы проводить обсуждение литературных произведений", - рассказывает Юрий Баранов, заместитель директора Иркутского дома литераторов.

Совсем скоро в исторические залы вновь вернутся мастера слова. Союз писателей в усадьбе купца Бревнова был последние 40 лет. Как переехали в это здание с 5-й Армии, хорошо помнит писатель Альберт Гурулев. В 70-е он занимал должность заместителя председателя правления Иркутской писательской организации. Будуар купчихи Клавдии Бревновой - это бывший кабинет Альберта Гурулева. Старинный дом со львами хоть и был ветхим, но любимым у творческой братии. "Это наш дом был, приходишь сюда не потому, что на собрание или куда-то, ты всегда знаешь, что встретишь подобных тебе, какие-то разговоры, ведь творческий процесс - это не то, что ручку взял и думаешь: дай-ка я там чего-нибудь накарябаю", - говорит Альберт Гурулев, писатель.

Десятки специалистов восстанавливали особняк по уникальным технологиям. Почти каждый вид работ требовал особого мастерства. Чего только стоила реставрация паркета из пяти пород дерева, покрытие в каждой комнате со своим рисунком. Или каждый штрих трафаретной живописи на потолке. Или лепнина внутри и снаружи дома. Сложность работ сравнить можно с реконструкцией драматического театра, говорят специалисты. "Такое количество видов работ, уникальных, найти специалистов было сложно, но, тем не менее, после того как мы попробовали несколько фирм на разные виды работ, мы смогли достичь нужного результата, и в конечного итоге мы сможем использовать опыт и на других объектах", - отметил Евгений Корниенко, руководитель службы по охране культурного наследия Иркутской области.

Творческие встречи, литературные вечера и даже экскурсии для школьников - такими будут новые страницы нового века старинной усадьбы Бревнова.