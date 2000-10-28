Молодой человек погиб под Иркутском, катаясь на тюбе, привязанном к автомобилю 17:44, 25 декабря 2017 г.



Развлечение со смертельным исходом. Молодой человек погиб под Иркутском, катаясь на тюбе. Двое приятелей решили развлечься в садоводстве на Мельничном тракте. К автомобилю тросом привязали ватрушку, за руль "Тойоты Короллы" сел 20-летний юноша, у которого не было водительского удостоверения. Во время движения тюб набрал скорость и вылетел на полосу встречного движения под колеса "Тойоты Пассо". 22-летний мужчина скончался от травм.

А несколько дней назад подобный случай произошел в Усть-Илимском районе. Тогда к внедорожнику с помощью троса прицепили автомобильный капот. Мужчина, который решил прокатиться на своеобразном снаряде, получил травмы, но остался жив.