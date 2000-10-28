Иркутяне собрали две машины одежды для нуждающихся 17:41, 25 декабря 2017 г.



Птица счастья и добра. В одном из жилых комплексов Иркутска волонтеры провели акцию благотворительности. Они собрали две машины одежды для нуждающихся людей из деревень и поселков области. Волонтеры выбрали для себя поговорку лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поддержку уже получили около тысячи семей.

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Добро с крыльями. Так совпало, что именно образ пернатого создания сегодня дарит людям счастье. Под эгидой магазина добра "Синица" в жилом комплексе "Стрижи" окрыленные добротой жители домов занялись благотворительностью. Они собрали одежду и мягкие игрушки специально для тех, кто в них особо нуждается. "Собираем вещи для Усольского, Куйтунского, Аларского районов. Опыт передачи у нас уже есть. У нас налажены связи как с администрацией, так и с жителями, которые нуждаются", - рассказала Анна Ружникова, координатор благотворительного фонда, магазин добра "Синица".

Только за время съемок удалось собрать сто килограммов одежды. Все это будет направлено адресно каждому, кто нуждается. Волонтеры лично обходят всех, кому требуется поддержка. "Ей не в чем было пойти на выпускной вечер. И мы подарили ей платье. И были слезы радости, и танец с сережками, и фотографии. И таких случаев очень много. Это добро, которое необходимо на Иркутской земле", - говорит Инна Евграфова, руководитель благотворительного фонда, магазин добра "Синица".

На Иркутской земле было выбрано место неслучайно. В крупном жилом комплексе создали группу в мессенджере, и жители мгновенно откликнулись. "В "Стрижах" более 1000 семей живет, и жители очень дружные, они очень живо реагируют на такие акции", - сказала Ольга Савкина, представитель строительной компании АО "Восток Центр Иркутск".

Положительный опыт не останется без внимания. Следующую акцию добра в этом дворе проведут уже весной, на Пасху.