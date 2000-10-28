Очередь выстроилась сегодня в иркутскую клинику глазных болезней 17:03, 25 декабря 2017 г.



Хочешь записаться к врачу? Вставай в очередь. Клиника глазных болезней на улице Свердлова сегодня не могла вместить всех жаждущих пациентов. Люди терпеливо ждали на морозе, когда им удастся попасть в регистратуру. Очередь протянулась вдоль всего здания медучреждения.

Горожане, увидев такое столпотворение, интересовались: может, проходит какая-то акция? Что-то раздают бесплатно? Но все эти люди просто пришли записаться к врачу. В клинике назначили единственный в декабре день, когда была открыта запись на январь.

- 50 минут уже стоим на улице, у меня уже ноги замерзли. Я уже ходила греться.

- В один день собрали всех людей в одном месте и создали ажиотаж. В течение месяца записи не было, я приходила несколько раз. Записи по интернету нет. Дозвониться невозможно. Бедные люди все пожилые стоят и мерзнут просто.

В администрации медучреждения пояснили: людям на улице предлагали пройти внутрь, но их не пускали те, кто стоял в очереди раньше. Факультетская клиника глазных болезней принимает пациентов со всей Иркутской области.

"С сегодняшнего дня мы пациентов записывали на январь месяц. И мы пациентам всегда проговариваем, что вы можете прийти записаться 25, 26, 27 числа. То есть это не говорит о том, что один день запись ведется, 25 числа и все. Видимо, из-за того что эти 8 дней выпадают, люди переживали, что они не смогут попасть на прием к врачу, не смогут записаться. Все люди, которые там стояли, мы их записали всех до единого на январь месяц. У нас работали 8 операторов", - сообщила Ирина Наевская, заместитель главного врача по медицинской части факультетских клиник.