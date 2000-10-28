В Усть-Илимске Дед Мороз может прийти к детям прямо через окно 16:59, 25 декабря 2017 г.



Дед Мороз-верхолаз появился в Усть-Илимске. Он входит в квартиру через окно. Такую услугу предлагают аниматоры. И спрос впечатляет. В предновогодние дни, 29 и 30 декабря, в графике волшебного альпиниста практически нет пустого места. Правда, цена такой услуги действительно сказочная. Один вызов на дом обойдется желающим удивить своего отпрыска родителям примерно в 3,5 тысячи рублей. По прихоти заказчика к Дедушке может присоединиться и Снегурочка. Она тоже не боится высоты, заверили организаторы сервиса.