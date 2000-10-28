В Иркутской зоогалерее пополнение: у фенеков появились на свет детеныши 16:51, 25 декабря 2017 г.



Трое детенышей фенеков появились на свет в Иркутской зоогалерее. Это такие миниатюрные лисицы, проживающие в пустынях Северной Африки. Посетителям новорожденных питомцев пока не показывают. Семейство убрали из основной выставки, когда самка по имени Зайка была еще беременна. А вот отца потомства Фунтика сначала хотели оставить на прежнем месте. Но не получилось. Ручной зверек стал проявлять агрессию.

В зоогалерее молодых родителей стараются практически не беспокоить. Даже маршрут кормления животных изменили так, чтобы проходить мимо фенеков как можно реже. Сейчас малышам необходимо окрепнуть. Их вес не более 50 граммов. Вообще, в неестественных условиях миниатюрные лисы появляются крайне редко. В Иркутской зоогалерее этого события ждали почти 9 лет. И сейчас называют настоящим чудом. "То пары как-то не совпадали, то условия не позволяли. И только сейчас у нас и пара подобралась, и условия получилось создать такие, чтобы они захотели размножаться. И они не только родили детенышей, но еще и сами их воспитывают. То есть для нас это большая-большая радость, потому что самим вырастить малышей с рождения очень сложно", - рассказала Людмила Ивушкина, руководитель Иркутской зоогалереи.

На свое прежнее место семейство экзотических животных вернется только в феврале. Правда, увидеть маленьких жителей можно будет и на новогодние праздники. Их вернут в основную экспозицию буквально на несколько дней.