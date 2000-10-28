Губернатор подвел итоги уходящего года и рассказал на планах на будущий 16:46, 25 декабря 2017 г.



Первый собранный лайнер МС-21 будет летать в Иркутске, это случится через 2 года. В столице Восточной Сибири даже намерены построить тренажер для обучения летчиков пилотированию. А в самой ближайшей перспективе - 15 марта 2018 года в областном центре вручат первую премию писателя Валентина Распутина - 1 млн рублей. О других планах на следующий год и итогах уходящего сегодня журналистам рассказал региона Сергей Левченко.

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Прежде всего, экономические показатели. Они в Иркутской области выше, чем в среднем по стране. Губернатор отмечает и рост обрабатывающих производств. Все это приносит результаты и в бюджет. Стабильно прибавляет налог на прибыль. Как раз, в том числе, достижение наивысших темпов роста позволило нашему региону получить грант правительства. "Мы заработали и увеличили поступление в федеральный бюджет в полтора раза по сравнению с прошлым годом, перечислили 164 млрд рублей и получили грант 714 млн рублей", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Губернатор комментирует вопрос льготного проезда пассажиров в общественном транспорте. Правительству дано поручение проверить ресурсы и увеличить количество поездок с 30 до 50 с 1 апреля 2018 года.

Еще о новостях: на Невском пятачке в Ленинградской области установили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны из Иркутской области. Памятный камень открыли в прошедшее воскресенье. "Эти места для многих сибиряков стали святыми, многие поколения, которые уже сейчас прошли и еще пройдут, обязательно будут помнить, что их предки сложили голову, защищая страну как свой родной край", - отметил Сергей Левченко.

В дорожной сфере знаковое событие: завершили строительство трассы Тайшет - Братск, тем самым путь сократили почти 300 км. Сфера строительства. Еще пару лет назад был упадок. В 2017-м возобновлены работы и увеличены темпы работ по долгостроям, строительство которых начали еще 10 лет назад. В следующем году начнут возведение большого ледового поля не только для хоккея с мячом, но и для конькобежцев. Этот спортивный комплекс можно будет трансформировать и для летних видов спорта. Тогда Иркутская область сможет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года среди мужчин.