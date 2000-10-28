"Иркут" проиграл команде "Купол-Родники" - 59:52 14:22, 25 декабря 2017 г.



Уступили на выезде. Баскетболисты "Иркута" проиграли ижевской команде "Купол-Родники" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Соперники вели в счете уже с первой четверти. Гости пытались сократить разрыв, но тщетно. Первую половину игры "Купол-Родники" завершили с большим преимуществом - 34:21.

Интрига в матче появилась только в заключительной десятиминутке. Тогда "Иркут" отыграл подряд 7 очков. Хозяева стали чаще ошибаться в защите, а гости атаковали все успешнее. При счете 54:52 "Купол-Родники" взяли тайм-аут. Оставшиеся две минуты ижевчане отыграли максимально собранно. Итоговый счет - 59:52. Ответный матч с командой "Купол-Родники" состоится 5 январе в Иркутске. "Больше хотелось бы выиграть у себя дома, чтобы потом полегче играть. Потому что у них там тоже полный зал приходит, команда очень сильная. Много опытных игроков, два тренера очень приличных. Поэтому для нас он будет тяжелым. Тем более что первую игру в чемпионате мы проиграли", - сказал Валерий Конотопов, главный тренер БК "Купол-Родники".

Ближайшие игры "Иркут" проведет уже в рамках суперлиги-1. 26 декабря в Сургуте наша команда встретится с "Университетом-Югрой". А 29 числа состоится матч с "Новосибирском".