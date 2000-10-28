Завершился Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Павла Скороходова 14:19, 25 декабря 2017 г.



Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою на призы мэра города прошел в Иркутске. Соревнования посвящены памяти подполковника ФСБ России Павла Скороходова.

Приехали команды из 15 регионов страны, а также из Монголии. В командном зачете победила сборная Восточного военного округа, второе место у Иркутска. Кроме того, у иркутян четыре первых места в личном зачете. Отличились Алексей Аранзаев, Александр Выгузов, Руслан Гилязов, Руслан Магомедов.