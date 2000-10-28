Ангарский "Ермак" проиграл дома 14:18, 25 декабря 2017 г.



Досадное поражение в овертайме ему нанес альметьевский "Нефтяник". "Оранжево-черные" начали бодро. Уже в дебюте встречи, на 4 минуте, отличился Дмитрий Михайлов. Но затем пыл ангарчан утих, и уже соперники праздновали забитую шайбу. Отличился Александр Остроухов.

Во втором периоде инициатива практически полностью перешла к гостям. Неоднократно спасал голкипер Артем Воробьев. Тем не менее, от гола это не уберегло. Эту шайбу удалось отквитать только на 48 минуте благодаря стараниям Павла Володина. Но все усилия перечеркнул овертайм. Теперь "Ермак" на 9 строчке таблицы. Следующая игра во вторник с "Ижсталью".