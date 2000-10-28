Главный тренер "Байкал-Энергии" и его помощник подали в отставку 14:16, 25 декабря 2017 г.



Кризис в тренерском штабе "Байкал-Энергии". Главный тренер иркутского хоккейного клуба Андрей Пашкин и его помощник Евгений Ерахтин подали в отставку. По одной из версий, поступок вызван неудовлетворительным выступлением команды в чемпионате России.

Последние четыре игры закончились для иркутян поражениями от московского "Динамо", хабаровского "СКА-Нефтяника", кемеровского "Кузбасса" и красноярского "Енисея". "Энергия" сейчас на восьмой строчке турнирной таблицы. Руководство клуба еще не определилось, принимать ли отставку тренера. Тем временем команде нужно готовиться к очередной игре чемпионата. 26 декабря иркутяне принимают дома новосибирский "Сибсельмаш".