Главную елку Иркутска торжественно открыли, заработала резиденция Деда Мороза 14:14, 25 декабря 2017 г.



Праздник становится еще ближе. Главную елку Иркутска уже открыли. В этом году она сменила облик. Теперь символ нового года украшает новая иллюминация, игрушки и звезда в стиле русской сказки. А ледовую изгородь вокруг елки сменил металлический забор с иллюминацией.

На открытие пришли около пяти тысяч иркутян. Еще больше жителей и гостей города могут оценить новое убранство в новогодние праздники. Основные мероприятия продолжатся до 13 января. "Мы с вами славно потрудились за прошлый год, приводя наш город в порядок, строя школы, детские сады, скверы, парки. И будем продолжать в следующем году эти заниматься. Наш город будет развиваться. Но только если вместе, все вместе мы будет уделять этому внимание", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

А еще на сквере Кирова уже заработала резиденция Деда Мороза. Ее можно посетить бесплатно. Сказочный персонаж будет принимать гостей до 7 января. А 31 декабря горожан приглашают встретить Новый год у главной елки Иркутска. Программа начнется в 22.00. В час ночи запустят праздничный салют.